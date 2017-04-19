(سابك) و(إكسون موبيل) تتفقان على اختيار مقاطعة “سان باتريشا” لإقامة مشروعهما المشترك

صراحة – محمد المحسن :أعلنت شركتا (سابك) و(إكسون موبيل) عن اختيارهما لموقع في مقاطعة “سان باتريشا” بولاية تكساس الأمريكية، لإقامة مشروع مجمع للبتروكيماويات مشترك – تحت الدراسة – على ساحل الخليج الأمريكي.

ويتضمن المشروع إنشاء وحدة لتكسير الإيثان بمواصفات عالمية، وبقدرة إنتاجية تبلغ 1.8 مليون طن من الإيثيلين سنوياً، والتي ستغذي وحدتين لإنتاج البولي إيثيلين وأخرى لإنتاج مونو إيثيلين جلايكول.

ويعكس المشروع الذي لا يزال تحت الدراسة، استراتيجية (سابك) الرامية إلى توسيع أعمالها في الأسواق الرئيسة مثل الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي يوسف بن عبدالله البنيان: “نركز على التنويع الجغرافي لأعمالنا للوصول إلى أسواق عالمية جديدة وهذا المشروع المشترك يمكنه الوصول إلى مواد لقيم بأسعار تنافسية، ويستفيد من تنامي الطلب العالمي على المنتجات التي تعتمد عملية إنتاجها على الإيثيلين، فضلاً عن تعزيز حضور (سابك) القوي في سلسلة القيمة.”

وحول مدى أهمية هذا المشروع، قال رئيس شركة (إكسون موبيل) نيل تشابمان: “يمثل هذا القرار إنجازاً كبيراً ومهماً ، ونتطلع للاستمرار في العمل معاً”.

ومع اكتمال مرحلة اختيار الموقع، ستتقدم (سابك) و(إكسون موبيل) بطلبات للحصول على التراخيص البيئية اللازمة من هيئة ولاية تكساس المعنية بجودة البيئة، وستقوم كل شركة باتخاذ قرارها النهائي حول المشروع بعد الحصول على التراخيص المطلوبة.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين (سابك) و(إكسون موبيل) تمتد لأكثر من 35 عاماً، حيث شملت هذه العلاقة مشاريع مشتركة كبيرة في مجال الكيماويات في المملكة.

ويُعد المشروع الجديد أول مشروع مشترك بين الشركتين في الولايات المتحدة.