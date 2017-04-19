مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً 5.68 نقطة

صراحة – خالد الحسين : أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية اليوم, مرتفعاً 5.68 نقطة, ليقفل عند مستوى 6,948.06 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال .

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 142 مليون سهم, تقاسمتها أكثر من 73 ألف صفقة, سجلت فيها أسهم 70 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 92 شركة على تراجع .

وكانت أسهم شركات حلواني إخوان, ومتلايف إيه أي جي العربي, وأليانز إس إف, والأسماك, واستثمار الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات العالمية, واسمنت العربية, والمتحدة للتأمين, والصحراء, وتهامة, فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, وزين السعودية, وكيان السعودية, ودار الأركان, والرياض زيت, هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, وزين السعودية, وكيان السعودية, والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة .

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 74.31 نقطة, ليقفل عند مستوى 4,959.42 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها أكثر من خمسة ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 250 ألف سهم, تقاسمتها 272 صفقة .