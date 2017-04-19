أمير منطقة تبوك يطمئن على صحة الشيخ محمد أبو دميك

صراحة – نواف العايد : اطمأن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, على صحة الشيخ محمد بن سليم أبو دميك, الذي يرقد بمستشفى الملك خالد بتبوك , إثر عارض صحي ألم به, وذلك خلال زيارة قام بها سموه له اليوم في المستشفى .

ودعا سموه الله العلي القدير أن يمنّ على الشيخ أبو دميك بالشفاء العاجل .

وأعرب الشيخ محمد بن سليم أبو دميك من جهته, عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة منه, وحرصه الدائم على السؤال عن أبناء المنطقة, داعياً أن يجزيه خير الجزاء, وأن يجعل هذا العمل في موازين حسناته.