التسجيل | نسيت كلمة المرور
تسجيل الدخول
الرئيسية >> المناطق >> أمير منطقة تبوك يطمئن على صحة الشيخ محمد أبو دميك
19 أبريل, 2017   2392

أمير منطقة تبوك يطمئن على صحة الشيخ محمد أبو دميك

000-4483745051492608936285

صراحة – نواف العايد : اطمأن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, على صحة الشيخ محمد بن سليم أبو دميك, الذي يرقد بمستشفى الملك خالد بتبوك , إثر عارض صحي ألم به, وذلك خلال زيارة قام بها سموه له اليوم في المستشفى .
ودعا سموه الله العلي القدير أن يمنّ على الشيخ أبو دميك بالشفاء العاجل .
وأعرب الشيخ محمد بن سليم أبو دميك من جهته, عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة منه, وحرصه الدائم على السؤال عن أبناء المنطقة, داعياً أن يجزيه خير الجزاء, وأن يجعل هذا العمل في موازين حسناته.

 

عدد التعليقات (0)

لا يوجد تعليقات

أضف تعليقك

جميع الحقوق محفوظة © 2017 صحيفة صراحة الالكترونية
برمجة و تصميم : YeMeNi AnA