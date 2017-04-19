الدكتور القصبي: وقاية 100 حالة من أمراض وراثية شديدة وفًّر كلفة رعاية بـ نصف مليار ريال

صراحة – فيصل القحطاني : أكد المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور قاسم القصبي أن النتاج البحثي للمؤسسة في عام 2016م بلغ 485 بحثاً علمياً، مشيراً إلى تميز النتائج البحثية من ناحية معدل الاقتباس الذي بلغ 17 اقتباساً لكل بحث، بالمقارنة مع المعدل العالمي البالغ 12 اقتباساً لكل بحث.

وشدد خلال افتتاحه أعمال التقرير السنوي السابع عشر لمركز الأبحاث بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض الذي يستمر على مدى يومين، على النتاج البحثي المتميز في مشروع الجينوم السعودي في مجالات الأمراض الوراثية، والفشل المناعي، وفحص المواليد الجدد، ومجال الطب الدقيق.

وأبان الدكتور القصبي أن المستشفى حصل على 6 براءات إختراع عام 2016م بالمقارنة مع 3 براءات إختراع في 2015م ، مشيراً إلى أن ذلك نتاج مباشر لإقرار مجلس الإدارة لسياسة الملكية الفكرية في شهر فبراير 2016م التي أوضحت الحقوق المتساوية للمؤسسة والمخترع، مضيفاً أن مركز الأبحاث تمكن خلال العام الماضي من إجراء فحوصات لنحو 88 ألف في مجال أمراض التمثيل الغذائي بنسبة زيادة 17% عن العام 2015م.

ولفت إلى إجراء مركز الأبحاث الفحوصات لـ 500 حالة ضمن مشروع الفحص الجزيئي للأمراض الوراثية في الأجنة أثناء الحمل بزيادة 20% عن العام 2015م ما نتج عنه وقاية 100 حالة من أمراض وراثية شديدة، مبيناً أن هذا الإجراء وفَّر كلفة إقتصادية تقدر بنحو نصف مليار ريال من خلال تقديم الرعاية الطبية لمثل هذه الحالات لو لم يتم التدخل مبكراً.

وأضاف الدكتور القصبي أن مركز الأبحاث أجرى أكثر من 4000 عينة تشخيصية في مختبر الجينات الجزيئية بزيادة 50% عن العام 2015م .

كما أنتج أكثر من 25 ألف من المواد الصيدلانية المشعة بكفاءة عالية وصلت إلى نسبة معدل نجاح 99.4% ، مشدداً على أن ما تحقق خلال العام الماضي يؤكد على كفاءة النتاج البحثي والعلمي الذي يضطلع به مركز أبحاث مستشفى الملك فيصل التخصصي والذي شهد إعادة إعتراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية به كمركز متعاون في المنطقة.