انطلاق مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها بتعليم المدينة المنورة

صراحة – محمد المحسن : انطلقت اليوم بالمدينة المنورة مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها للمعلمين والطلاب في نسختها الجديدة، التي تقام لأول مرة ( بالاتصال عن بعد ) ، وذلك بمشاركة 46 إدارة تعليمية ، التي تستضيف تصفياتها في مرحلتها الثالثة قبل الأخيرة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة ممثلة في إدارة التوعية الإسلامية خلال الفترة من 22 – 23 / رجب / 1438 هـ .

وأوضح مشرف عام التوعية الإسلامية بالوزارة حمد اليوسف أن المسابقة تهدف إلى تقوية ارتباط الطلاب بالقرآن الكريم وعلومه وتشجيعهم على تطبيق مبادئ القرآن الكريم والسنة النبوية في الحياة اليومية ،مشيرًا إلى المسابقة موجهة إلى طلاب التعليم العام وتحفيظ القرآن الكريم والتعليم الأهلي والأجنبي والمعلمين والموظفين بمختلف تخصصاتهم ، معرفاً لها بأنها مشاركة تنافسية تربوية لمنسوبي التعليم ، تختص بالقرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها ، وهي إحدى البرامج النوعية الهادفة إلى تحقيق الارتقاء بتعليم القرآن الكريم والفهم المتعلق لمعانيه وعلومه والسنة النبوية ومبادئها وأخلاقها وأحكامها ،لافتاً إلى أنها تقام لأول مرة عن طريق الاتصال عن بعد ، بحيث تقوم فيها اللجنة بالاتصال على المتسابق في إدارته التعليمية وتوجيه الأسئلة له في وجود لجنة مناظرة تقوم بالإشراف على المتسابق أثناء مشاركته في التقييم ، متمنياً للجميع النجاح التوفيق والفلاح .