تدشين مشروع العمل التطوعي لإدارة التعليم في بيشة



صراحة – خالد الحسين : دشن محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة, انطلاق برنامج العمل التطوعي في تعليم بيشة, حيث نفذت إدارة التعليم في المحافظة ممثلة بقسم النشاط الطلابي أمس برنامجاً احتفالياً لمشروع العمل التطوعي في إدارة التعليم, بمشاركة القطاع الحكومي والخاص, وبحضور مدير إدارة التعليم في بيشة نايف الهاجري, وعدد من القيادات الأمنية والحكومية في المحافظة .

وتنوعت فعاليات البرنامج بين مسيرة بالدراجات الهوائية و النارية في شوارع المحافظة, ومعارض وأركان للعديد من الجهات الحكومية والأهلية والصحية, واختتم بحفل ثقافي مميز كانت مفرداته تحاكي ألق التطوع ومعناه, وتحث على الارتقاء بالعمل الجماعي .

كما تم اليوم تفعيل العمل التطوعي في جميع مدارس بيشة للبنين والبنات بتنفيذ أفكار ومبادرات لطلاب وطالبات المدارس بعد موعد الاصطفاف الصباحي, نشرت فعالياتها على حسابات المدارس و مكاتب التعليم .

وأطلق مساعد المدير للشؤون التعليمية خالد الغامدي, من أمام حديقة الملك عبدالله بالمحافظة وسط حضور كثيف من الأسر و الطلاب و أولياء الأمور و المواطنين, مسيرة التوعية بالعمل التطوعي, بمشاركة كشافة بيشة و فريق درجات بيشة و دوريات و مرور بيشة .

كما دشن محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة, بحضور مديري الشرطة و المرور و الدفاع المدني و الدوريات الأمنية و المباحث العامة بالمحافظة, مسيرة العمل التطوعي, ثم تجول والحضور برفقة مدير التعليم و مساعديه في أجنحة و معارض الجهات المشاركة في البرنامج بحديقة الملك عبدالله.

تلا ذلك الحفل الخطابي الثقافي الذي تخلله, كلمةً لمدير التعليم عن أثر التطوع ومنهجيته وتمثيله لأخلاق المسلم الحقيقي, ثم عرض فيلم مرئيًا عن مفهوم التطوع ومشروعاته المقترحة و أدبياته, فيما ألقى الشاعر محمد الشمراني قصيدة عن العمل التطوعي وأثره في المجتمع .

ودشن راعي الحفل برنامج ارتقاء (شراكات المدرسة و الأسرة والمجتمع), ثم كرم محافظ بيشة الجهات المشاركة والجهات المساندة والرعاة الإعلاميين .

وقدّم مدير تعليم بيشة في نهاية الاحتفال, درعاً تذكارياً لمحافظ بيشة بمناسبة انطلاق برنامج العمل التطوعي في الميدان التربوي, ثم التقطت صور تذكارية مع اللجان المنظمة للبرنامج