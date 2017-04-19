الهلال على بعد نقطتين لحسم لقب دوري ” جميل ” غدا

صراحة – فيصل القحطاني : يسعى فريق الهلال لحسم لقب بطل دوري ” جميل ” السعودي للمحترفين لكرة القدم قبل جولتين من ختام المسابقة غدا عندما يحل ضيفا على نظيره الشباب على استاد الملك فهد الدولي بالرياض ضمن الجولة الـ 24 .

ويحتاج فريق الهلال إلى نقطتين لاستعادة اللقب الغائب عنه منذ موسم 2010-2011 وبالتالي تعزيز رقمه القياسي في عدد الألقاب ورفعه إلى 14 لقبا ، ويبتعد الهلال المتصدر برصيد 57 نقطة بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه النصر بطل الموسمين قبل الأخير وصاحب المركز الثاني على لائحة الأندية الأكثر تتويجا باللقب (8 ألقاب) مشاركة مع الاتحاد الثالث بفارق 9 نقاط .

وكانت مباراة الذهاب بالدور الأول انتهت بفوز الهلال على الشباب 3- صفر ،وفي رصيد الهلال 53 هدفا وعليه 13 هدفا .

فيما يحتل فريق الشباب المركز الخامس برصيد 30 نقطة ، ولديه 26 هدافا وعليه 29 هدفا ، ويسعى إلى التمسك بالمركز الخامس رغم أنه فقد الأمل بالتقدم إلى المركز الرابع .

وفي باقي المباريات يستضيف فريق الأهلي الرابع برصيد 46 نقطة نظيره الفيصلي التاسع بـ26 نقطة غدا على استاد الملك عبدالله بجدة ، ويأمل في تحقيق الفوز التي غاب عنه في الجولتين الأخيرتين في سعيه لإنهاء الموسم في الوصافة بعدما أن فقد الأمل في الحفاظ عن اللقب .

ويحل فريق الخليج ما قبل الأخير برصيد 21 نقطة ضيفا على التعاون السابع برصيد 27 نقطة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ، ويتطلع التعاون إلى استعادة المركز الخامس ، فيما يأمل الخليج الهروب من خطر الهبوط لدوري الأولى حيث يعد أقرب المرشحين للهبوط مع الوحدة والباطن والفتح .

وفي أخر مباريات الغد يحتضن استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع مباراة الوحدة الأخير في سلم الترتيب برصيد 17 نقطة والفتح الحادي عشر برصيد 22 نقطة ، وفي حال فوز الوحدة سيعزز أماله في البقاء في الدوري أما خسارته ربما تؤكد رسيما هبوطه لدوري الأولى في حال فوز الخليج والباطن .

ويلتقي بعد غد الجمعة فريق النصر الثاني برصيد 49 نقطة مع مضيفه الباطن الثاني عشر برصيد 22 نقطة ، ولن تكون المباراة سهلة للنصر في ظل تمسك الباطن في البقاء بدوري المحترفين الذي يسعى إلى تحقيق الفوز لحسم بقائه والابتعاد عن النتائج الأخرى .

ويلتقى أيضا فريق الاتحاد الثالث برصيد 48 نقطة مع مضيفه الاتفاق الثامن برصيد 26 نقطة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ، ولن يفرط الاتحاد بالمباراة لأهميتها لتحقيق المركز الثاني أو الحفاظ على المركز الثالث على أقل تقدير .

كما يعلب فريق الرائد السادس برصيد 29 نقطة مع القادسية العاشر برصيد 24 نقطة ، ويعد القادسية المرشح الأقوى لتحقيق الفوز في ظل ملاحقة المراكز الأخيرة له ، حيث أن الفوز سيضمن له البقاء في الدوري لموسم ثاني .