مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل إعادة العالقين الصوماليين في اليمن إلى بلادهم

صراحة – محمد المحسن : واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إعادة العالقين الصوماليين إلى بلادهم، حيث وصلت أمس الأول الدفعة السابعة قادمة من ميناء عدن إلى ميناء بربرة وتشمل 86 من العالقين .

وتأتي هذه الدفعة ضمن برنامج إعادة العالقين الصوماليين في اليمن إلى بلادهم والممول من المركز بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية للاجئين والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ، والذي سيشمل إعادة 2500 عالق ، جرى إعادة ما يقارب 800 منهم منذ بدء البرنامج .

يذكر أن هذا البرنامج يأتي في إطار سلسلة المشروعات الإغاثية والإنسانية الجاري تنفيذها في اليمن، وامتدادًا للدور الحيوي الذي تؤديه برامج الإغاثة والعون التي تقدمها المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للمجتمعات المنكوبة والمتضررة .