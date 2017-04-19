تقني نجران يعفي أبناء شهداء الواجب من رسوم برنامج ” أُتقن “

صراحة – خالد الحسين :أصدرت الكلية التقنية بنجران, قراراً بإعفاء أبناء شهداء الواجب من رسوم التسجيل في برنامج “أتقن”, بناءً على توجيهات معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد, وتسهيل إجراءات قبولهم وتقديم الدعم الكامل لهم، وتذليل العقبات التي قد تواجههم.

وأبان مدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية التقنية بنجران علي بن عبدالله آل عتيق، أن البرنامج الذي بدأ الأحد الماضي, ينفذ دوراته التدريبية خلال الفترة المسائية من الساعة 4 عصراً إلى الساعة 8 مساءً , مؤكداً أن التسجيل لازال مستمرًا للراغبين بالالتحاق بالبرنامج من خلال الموقع الإلكتروني ( https://ctc.tvtc.gov.sa ) .