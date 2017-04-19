تدشين مشروع مدينة ينبع الصناعية الذكية كأول مدينة ذكية في المملكة

صراحة – خالد الحسين : أكد صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع أن الهيئة الملكية دأبت منذ تأسيسها على إنشاء وتطوير المدن التابعة لها بما يتواكب مع آخر المستجدات التقنية في كل المجالات بما فيها مجال الاتصالات، وهو الأمر الذي يتوافق مع الرؤى الثاقبة للقيادة الرشيدة والخطط الاستراتيجية الطموحة التي رسمتها لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل.

وأوضح سموه أن الهيئة قدمت في سبيل ذلك مبادرة (مدينة ينبع الصناعية الذكية) وهي إحدى مبادراتها ضمن برنامج التحول الوطني 2020 الهادف إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، وستعزز المبادرة وسائل الراحة والتواصل وستعمل على الارتقاء بأنظمة الأمن والسلامة المرورية ومساعدة الجهات الأمنية والدفاع المدني وتحقيق استجابة أسرع عند الحوادث لا قدر الله.

جاء ذلك في كلمة ألقاها سموه اليوم في المركز الرئيس للهيئة الملكية بالرياض وذلك خلال حفل تدشين مشروع مدينة ينبع الصناعية الذكية أول مدينة ذكية في المملكة بالتعاون مع شركة بيانات الأولى (بيانات) إحدى الشركات التابعة لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي).

وقد تم تجهيز البنية التحتية لشبكة الاتصالات وبناء وتشغيل الشبكة الموحدة للاتصالات وتقنية المعلومات بمدينة ينبع الصناعية وذلك لوضع اللبنة الأولى لتحقيق “مدينة ينبع الصناعية الذكية”.

من جهته قال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور علاء بن عبدالله نصيف : إن رؤية الهيئة الملكية الخاصة بمدينة ينبع الصناعية تهدف إلى إحداث تحول نوعي في مجتمعاتها بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال تعزيز كفاءة وإمكانيات البيئة المعلوماتية للمدينة الذكية لتعزيز المبادرات والمشاريع الصناعية والتجارية في ينبع الصناعية، كما تهدف لتوفير المناخ الاجتماعي الجاذب للإقامة وتوفير فرص العمل والاستثمار عالي الدخل للمقيمين والزائرين.

وأضاف الدكتور نصيف أن الهيئة الملكية بينبع عقدت شراكات استراتيجية مع مزودي التقنية الدوليين في مجال المدن الذكية مثل شركة هواوي لتطوير وإنشاء أكثر من عشر خدمات في المدينة من شأنها أن تحسن بشكل كبير تجربة المواطن وتحسن من عمليات المدينة باستخدام تقنيات جديدة مثل إنترنت الأشياء والاستفادة من مختبرات هواوي لدفع الخدمات المبتكرة في المدينة من خلال تنفيذ أول مركز ابتكارات لخدمات المدن الذكية في المملكة العربية السعودية لتحليل البيانات وجمع البيانات العامة لخدمات المدينة والاستفادة منها للمطورين والطلاب و الأكاديميين من خلال تقنيات البيانات المفتوحة .

وأوضح الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بشركة موبايلي المهندس إسماعيل الغامدي أن تدشين مدينة ينبع الصناعية الذكية يأتي تأكيدًا لدور شركة بيانات الأولى الريادي في قطاع الاتصالات بالمملكة وحرصها على النهوض بالمشاريع الاقتصادية ذات القيمة المضافة، ومشاريع المدن الصناعية الذكية والتي تخدم المملكة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات.

يذكر أنه تم تنفيذ ما يزيد عن 1,800 كم من الألياف البصرية داخل المدينة، وذلك لربط ما يقارب 15,000 وحدة سكنية و 55 وحدة صناعية كما تم تنفيذ 22,000 منفذ للوحدات السكنية و 480 منفذ لوحدات الأعمال، وقد تم تفعيل ما يزيد على 3,000 منفذ منذ تفعيل الشبكة، هذا بالإضافة إلى إنشاء مركز تحكم موحد لإدارة الشبكة والخدمات المقدمة للمدينة، وموقع مخصص للخدمات لخدمة المستخدم النهائي.