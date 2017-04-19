سلطان بن سلمان يزور قصر بن مفرح وقرية بن حمسان في أبها

صراحة – نواف العايد : في إطار زيارته لأبها لحضور حفل إطلاق مدينة أبها عاصمة للسياحة العربية لعام ٢٠١٧م، زار صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قصر بن مفرح في حي النصب الذي يعد أحد أشهر القصور التراثية على ضفاف وادي أبها بمساحة ٦٠٠ متر مربع.

وتجول سموه في أرجاء القصر الذي كان يسكنه الشيخ أحمد بن سعد آل مفرح شيخ قبيلة بني مغيد عسير، ويمتاز بإعادة عناصره كما كانت عليه سابقا كمتحف للقبيلة يضم في جنباته ما يمثل مكانة القصر وعرض الأسلحة والوثائق التاريخية.

و أثنى سمو الأمير سلطان بمبادرة إعادة تأهيل وترميم القصر، مشيرا إلى أن مدينة أبها خاصة ومنطقة عسير عامة غنية بتراثها وآثارها كالقصور والقلاع الأثرية والمنازل التراثية ، داعيا المجتمع المحلي ومن يمتلكون قصور ومنازل وقلاع تحديدا لمبادرات مماثلة تسهم في إعادة ترميمها وإحيائها وإبرازها.

كما زار سموه قرية بن حمسان التراثية على طريق خميس مشيط وتجول في القرية التاريخية، واطلع على المرافق الجديدة في هذه القرية التراثية التي تعد أحد مواقع الجذب السياحي المهمة في المنطقة.