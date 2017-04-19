الأمير خالد الفيصل يستقبل مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة

صراحة – فيصل القحطاني :استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، اليوم في مقر الإمارة بجدة ، مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة محمد بن صويلح اللحياني.

وشدد سموّه, خلال اللقاء على ضرورة تعزيز قيم الترابط لدى أفراد المجتمع خاصة تلك التي تحثّ على رعاية كبار السن والمحتاجين، واستثمار مبادئ الدين الإسلامي وقيمه لتفعيل تلك الجوانب، مؤكداً سموه أهمية توفير الفرص الوظيفية للشباب السعودي، ومهنئاً اللحياني بمناسبة تعيينه, ومتمنياً له التوفيق في مهام عمله .

واطلع أمير منطقة مكة المكرمة على جهود فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة ، التي تضمّنت تناقص أعداد دور الأيتام بالمنطقة ، نتيجة تحلّي المجتمع بالقيم والمبادئ الإسلامية وإقبال أفراده على كفالة الأيتام، وذلك من خلال جمعيه الوداد الخيرية ، التي تدعم إسناد كفالة الأيتام إلى الأسر الحاضنة ، حيث يتربى اليتيم في جو أسري من خلال الرضاعة والتربية السليمة بهدف بناء نسيج اجتماعي وطني متكافل ومتكامل.

واستعرض سموّه جهود فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة في دمج دور الفتيات بعد تناقص أعداد الحالات المودعة في تلك الدور نتيجة الكفالة والزواج وخروجهن إلى الحياة العامة ، فيما اطلع سموه على الخدمات الإلكترونية التي يقدمها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، التي تسهم في تسهيل الإجراءات أمام المراجعين .