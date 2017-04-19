مستشفى الولادة والأطفال في نجران ينقذ حياة امرأة

صراحة – محمد المحسن : استقبل قسم طوارئ النساء بمستشفى الولادة والأطفال بصحة نجران امرأة في العقد الرابع من العمر في حالة صدمة عصبية ونزفية ما بعد الولادة بمركز طبي خاص، وبالفحص تبين أن بها شحوبًا شديدة والنبض لا يمكن رصده، وبعد الكشف الطبي تبين وجود التصاق المشيمة، مع حدوث انقلاب رحمي مهبلي، وعلى الفور تم إنعاش المريضة، والتواصل مع بنك الدم لتأمين كميات الدم اللازمة لتعويض الدورة الدموية، وتصحيح حالة الصدمة.

وتم إدخالها العمليات؛ حيث تم استخراج المشيمة الملتصقة، وتصحيح وضع الرحم، مع استمرار النزيف، وأعطيت كميات الدم والبلازما اللازمة، مع الأدوية المحفزة على انقباض الرحم؛ حيث استقرت الحالة، ونقلت المريضة إلى العناية المركزة للملاحظة اللصيقة، ومتابعتها حتى تحسنت حالتها – ولله الحمد – وتم نقلها إلى جناح التنويم.

يُذكر أن حالة الانقلاب الرحمي المهبلي الحاد نادرة، وتحدث بنسبة حالة واحدة لكل ثلاثة آلاف حالة، وتعد أحد أسباب وفيات الأمهات.