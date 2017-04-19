جامعة الأميرة نورة تنظم الملتقى الثاني للجودة

صراحة – خالد الحسين : نظمت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة في وكالة الجامعة للتطوير والجودة وعمادة ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي اليوم الملتقى الثاني للجودة بعنوان” خريجو الجامعات السعودية: منصة انطلاق الوطن نحو التميز” بحضور معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى بنت محمد العميل وأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية. ويأتي هذا الملتقى حرصاً من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن على مسايرة الركب نحو رؤية السعودية2030، حيث أعدت الجامعة خطة استراتيجية لتحقق النقلة النوعية في منظومة الجامعة أكاديميا وإداريا وتنظيميا لتتواكب بذلك مع رؤيتها ورسالتها المستقبلية وتعزز مكانتها الاستراتيجية المرموقة بين مؤسسات التعليم العالي محليا ودوليا. وأوضحت وكيلة الجامعة للتطوير والجودة الدكتورة فاتن بنت عبدالله الزامل في كلمتها الافتتاحية للملتقى أنه انطلاقاً من الدور الذي تقوم به جامعة الأميرة نورة كصرح نسائي يعنى بتفعيل دور المرأة السعودية لتواكب التطلعات الوطنية الحالية و المستقبلية ، أقامت الجامعة ممثلة بعمادة ضمان الجودة و الاعتماد الأكاديمي ملتقى الجودة الثاني بهدف رفع مستوى التطلعات لمخرجات الجامعات السعودية بما يتواكب مع رؤية المملكة العربية السعودية ( 2030 )، ويتطرق إلى الدور الحيوي للجامعات السعودية في بناء برامج أكاديمية قادرة على تلبية احتياجات المرحلة التنموية القادمة بكل متطلباتها من خلال تعليم و تأهيل المخرجات لمواجهة هذه التطلعات الطموحة و الانخراط في سوق العمل، كما يهدف إلى استعراض التجارب المحلية لدى الجامعات السعودية و تبادل الخبرات و مناقشة دور المجتمع الخارجي في تحديد مسار التخصصات الأكاديمية، مبينة أنه يصاحب الملتقى معرض لأفضل الممارسات في مجال الجودة على مستوى الكليات داخل الجامعة و ذلك لخلق بيئة تحفيزية تبنى على التنافس الشريف و تبادل الخبرات بين كليات الجامعة. بدورها بيّنت عميدة ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي الدكتورة أسماء الشعيفان أن من أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 سد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل من خلال تأهيل الكادر التعليمي وتحفيزه للعطاء وتزويد الطلاب والطالبات بالمعارف والمهارات اللازمة لوظائف المستقبل وتطوير المناهج الدراسية، مشيرة إلى أن هذه الرؤية تأتي متوافقة مع غايات وأهداف جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن التي تسعى لتحقيق أعلى معايير الجودة لرفع مستوى الجامعة ووصولها لمصاف الجامعات الرائدة في العالم، كما أن من أبرز أهدافها ربط الخريجة بالجامعة لتستفيد من الجامعة وخدماتها، وتزويد الطالبات بالمهارات لتحقيق نجاحهن في الحياة والعمل، فيوم المهنة يعقد بشكل سنوي أنشطة متعددة تمكن الطالبة من المشاركة فيها حيث توفر لها الجامعة الاتصالات اللازمة والخبرة التي تساعدها لتجد طريقها في المجتمع، كما قامت بإنشاء مكتب للخريجات يقدم الفعاليات والخدمات لهن وبناء علاقات طويلة المدى معهن.

كما أكدت الطالبة في كلية الصيدلة عضوة المجلس الاستشاري الطلابي سارة الهذلول أن كل خطوة خطتها في سلم النجاح كان من ركائزها الأساسية جامعة الأميرة نورة التي لم تتوانى عن دعم الطالبات والاستجابة لأفكارهن وساهمت في جعلها واقعا ملموسا، فالجامعة لم تألوا جهدا في تطوير طالباتها بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لتكون الخريجة متكاملة ومتميزة على جميع الأصعدة شخصيا ومهنيا وعلميا. ثم نوقش في الملتقى مواصفات الخريجة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 , ومناقشة دور المجتمع الخارجي في تحديد مسار التخصصات وبقائها، كما استهدف القائمين على أعمال الجودة (عميدات الكليات والعمادات المساندة، الوكيلات، رئيسات الأقسام، مديرات البرامج، المراجعات الداخليات). وصاحب الملتقى المعرض الدوري الثاني للجودة الذي يهدف لعرض أفضل الممارسات في الكليات بغرض تعزيز انطلاقة الجامعة نحو التميز وتمكين جميع البرامج الأكاديمية من الاستفادة من الممارسات المتميزة لبعضها البعض بطريقة سهلة وسريعة تمكن الكليات من الإبداع والتحسين المستمر انطلاقا من حيث انتهت إليه الممارسات المتميزة الأخرى، وذلك لتوفير الوقت والجهد والموارد المالية. كما تفرد الملتقى بالمقهى الحواري مكونًا من جلسات مخصصة للكليات التي فازت بأفضل الممارسات في معرض الجودة الأول الذي أقيم في العام السابق 1436-1437هـ، وذلك لعرض ممارساتها السابقة واكتساب خبراتها. وفي الختام تم تكريم القطاعات الحاصلة على شهادة نظام إدارة الجودة (الأيزو2008:9001) في مرحلته الثالثة للعام 1436-1437هـ والكليات التي حصلت على أكبر عدد من الاستجابات لاستبانات الجودة. يشار إلى أنه شارك في هذا الملتقى برنامج “بادر” لحاضنات التقنية وصندوق الموارد البشرية “هدف” , وديم المناهل “صندوق الأميرة مضاوي بنت مساعد، ومؤسسة أهازيج للإنتاج الفني، وجمعية الأطفال المعاقين.