أمير عسير يرعى حفل تخريج أكثر من 9 آلاف طالب وطالبة في جامعة الملك خالد

صراحة – نواف العايد :رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، اليوم, حفل تخريج أكثر من 9 آلاف طالب وطالبة يمثلون الدفعة الـ 19 من طلاب وطالبات جامعة الملك خالد. وفور وصول سموه إلى مقر الحفل بالمسرح الجامعي بأبها ، كان في استقباله معالي مدير الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، ومعالي مدير جامعة بيشة الدكتور أحمد بن حامد نقادي، ومعالي مدير جامعة جازان مرعي بن حسين القحطاني، وعدد من المسؤولين بمنطقة عسير ومجلس الجامعة، وعدد من منسوبيها.

وبدء الحفل المعد بهذه المناسبة ،بآيات من الذكر الحكيم، ثم انطلقت مسيرة الخريجين.

بعد ذلك، ألقى مدير الجامعة الدكتور فالح السلمي كلمة رحب فيها بسمو أمير منطقة عسير راعي الحفل، وبالحضور من أصحاب الفضيلة والسعادة وآباء وأمهات الخريجين .

وقال : “اليوم تزف جامعتنا ثلة من أبنائها، بعد أن سلحتهم بالعلم والمعرفة من جانب، ومن جانب آخر فلقد آمنا بأن هناك قيمة لابد أن تضاف في شخصية الطالب الجامعي، وقد تشكل ميزة تنافسية في سوق العمل ومجال البناء، فحرصت الجامعة من خلال الأنشطة والبرامج والفعاليات، على بناء القدرات وتقويم السلوك وتوجيه الفكر واكتشاف المواهب، ليكون النتاج شخصية تمتلك المعرفة في موهبتها وقادرة على توظيفها بالشكل السليم”.

وأضاف السلمي : “تتزامن احتفاليتنا بخريجينا في هذا العام مع حراك كبير على المستوى الوطني، يتمثل في رؤية فتية طموحة، بدأنا معها السير نحو هدفنا المنشود، وحراك على مستوى منطقتنا يتمثل في اختيار أبها عاصمة للسياحة العربية لعام 2017م، وتتويج عروس الجنوب بتاج الريادة”.

وبيّن السلمي أن الجامعة تطلق في هذا اليوم فعاليات يوم المهنة الأول الذي يعد إضافة كبيرة للطلاب في تقريب فرص البحث عن العمل .

تلا ذلك تدشين يوم المهنة الذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بأبها .

إثر ذلك أعلن عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالمحسن القرني النتيجة النهائية للخريجين، مشيرًا إلى أن عدد الخريجين لهذا العام بلغ (9030) طالباً وطالبة، منهم (809) طلاب وطالبات لدرجة الدبلوم دون الجامعي، كما بلغ عدد الطلاب والطالبات للبكالوريوس (7751)، وفي الدراسات فوق الجامعية تخرج (470) طالباً وطالبة في الدراسات العليا، منهم (423) في درجة الماجستير، و (47) في درجة الدكتوراه.

واستمع الجميع بعد ذلك, لكلمة الخريجين التي شملت العديد من المحاور التي تتحدث عن رؤية المملكة 2030, مؤكدين أن الله شرفهم بأن يكونوا جيل الرؤية، وأن يخرجوا لميدان العطاء مع منعطف تاريخي في مسيرة هذا الوطن تحددت من خلاله رؤية الوطن نحو مستقبله، بما فيها من حكمة وطموح .

وفي ختام الحفل, كرّم سمو أمير منطقة عسير أوائل الخريجين الحاصلين على مراتب الشرف, ثم التقطت الصور التذكارية لسمو الأمير فيصل بن خالد مع الخريجين.