العمل والتنمية الاجتماعية تتابع مشروع الإسناد لطريحي الفراش ومشروع همة بالشرقية

صراحة – محمد المحسن :عقد مستشار وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة عبداللطيف بن سعد العقيفي، اليوم ، اجتماعاً مع مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية سعيد بن أحمد الغامدي وعدد من المعنيين بمشروعي الإسناد لطريحي الفراش ومشروع همة بالمنطقة الشرقية ، وذلك لمتابعة العمل والتأكد من إنجاز بعض المراحل في وقتها ، بمشاركة الفريق المكلف من الوزارة بالرياض وذلك عبر الإتصال المرئي .

وتمحور الاجتماع الذي عقد استكمالاً لاجتماعات سابقة لتنفيذ مشروع خصخصة مراكز التأهيل الشامل الذي يهدف إلى إسناد نقل طريحي الفراش إلى إحدى الشركات المتخصصة لرعايتهم وفق ضوابط طبية حول المستجدات في الملف الطبي الإلكتروني وخطة التدريب والتطبيق حيث عرضت خطة التدريب ومدى كفاءة البرنامج والصعوبات التي واجهت البرنامج وطرق تذليلها .

وناقش الاجتماع أهم المستلزمات والأجهزة مع إدارة العقود بالمركز ونقل الموظفين الإداريين لمركز طريحي الفراش والمتطلبات التي تم اعتمادها والمتبقية قيد التنفيذ والصعوبات المحتملة وطرق حلها , كما نوقشت خطة تشغيل مركز طريحي الفراش وخطة نقلهم , وخطة نقل المتحركين , وخطة نقل الكادر الطبي .

يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد عملت في وقت سابق على تكليف لجنة مكونة من عدد من مسؤولي إدارات فروع العمل والتنمية الاجتماعية ومراكز التأهيل الشامل، ومراكز الإيواء تحت مسمى (لجنة إسناد ونمذجة خدمات ذوي الإعاقة) تكون مسؤولة عن تقييم المراكز و اعتماد معايير معينة لنقل المرضى منها إلى مراكز متخصصة في القطاع الخاص، والقطاع التطوعي .

وستعمل اللجنة تحت إشراف لجنة خدمات الرعاية للقطاعين الخاص وغير الربحي، حيث ستبدأ العمل على 5 محاور رئيسية ، من خلال تحديد المرضى المشمولين بالرعاية في مراكز الإيواء بالوزارة ، ليتم تحويل طريحي الفراش للقطاع الخاص ، وستعمل هذه اللجنة على تقييم 2600 حالة من طريحي الفراش، و 285 من المرضى نفسياً ( 160 منهم من الرجال، و 125 من النساء موزعين في مراكزها الإيوائية) .