مدير تعليم البكيرية يرعى حفل جائزة المنيف للتفوق العلمي لطلاب ثانوية الهلالية

صراحة – نواف العايد : رعى سعادة مدير التعليم الدكتور خالد بن راجح الراجح صباح هذا اليوم الأربعاء الموافق 22/7/1438هـ حفل جائزة المنيف للتفوق العلمي لطلاب ثانوية الهلالية والذي أقامته المدرسة وبدعم من الشيخ عبد العزيز بن محمد المنيف وبحضور الأستاذ محمد بن علي القضيبي المساعد للشؤون المدرسية وعدد من رؤساء الأقسام والمشرفين ومعلمي المدرسة وأولياء أمور الطلاب.

وفي بداية فقرات الحفل استمع الجميع لآيات عطره تلاها الطالب

عبد السلام صالح المحمود ثم كلمة المعلمين ألقاها الأستاذ محمد بن سليمان الدخيل الله أعرب فيها عن شكرهم وتقديرهم لسعادة مدير التعليم لتشريفه حفل أبناءه الطلاب المتفوقين وبين أن الطالب في هذه المدرسة ينهال من العلم والمعرفة والأنشطة التي تثري عقولهم وتنمي من قدراتهم العلمية والعملية متمناً للجميع الطلاب التوفيق والسداد ومعرباً عن شكره وتقديره لراعي الحفل الشيخ عبد العزيز بن محمد المنيف داعياً الله بأن يجزه في موازين حسناته.

بعد ذلك ألقاء كلمة الطلاب المتفوقين الطالب سطام الجميعي مقدماً فيها شكره لقائد المدرسة الأستاذ ابراهيم الرشود ولمعلمي المدرسة على تذليل الصعاب لنا للوصول لهذه المرحلة مقدماً شكره وتقديره نيابة عن زملائهم لسعادة مدير التعليم لتشريفه الحفل وكذلك للراعي الرسمي للحفل سعادة الشيخ عبدالعزيز بن محمد المنيف .

وأعرب “الراجح” عن شكره وتقديره لراعي الجائزة الشيخ عبدالعزيز المنيف على بذله وعطائه تمثل بتكريم نخبة من الطلاب وان يجعل الله ما قدم في ميزان حسناته وكما شكر قائد المدرسة الأستاذ ابراهيم الرشود ولمعلمي المدرسة على جهودهم المبذولة في إنجاح هذا الحفل وإخراجه بهذه الصورة الأكثر من رائعة وتمنى للطلاب المتفوقين التوفيق والسداد.

وفي الختام تم تكريم الطلاب المتفوقين وكذلك تكريم الراعي للحفل الشيخ عبد العزيز محمد المنيف .