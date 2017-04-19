التسجيل | نسيت كلمة المرور
تسجيل الدخول
الرئيسية >> المناطق >> بلدية الشوقية تصادر مواد غذائية غير صالحة بمكة المكرمة
19 أبريل, 2017   2484

بلدية الشوقية تصادر مواد غذائية غير صالحة بمكة المكرمة

2017-04-19_184708

صراحة – محمد المحسن : نفذت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة حملة رقابية على أحد الأحياء العشوائية الذي يشهد تجمعات للباعة الجائلين وعرضٌ للمواد الغذائية بطرق عشوائية في الطرقات والساحات العامة بهدف القضاء على هذه الظاهرة التي تهدد الصحة العامة .
وبيَّن رئيس البلدية المهندس ممدوح عراقي أن الحملة صادرت مواد غذائية كانت معروضة بطرق عشوائية، وتفتقد لضوابط الحفظ والتخزين والنقل ، كما أنها تعد مجهولة المصدر، حيث يقوم هؤلاء الباعة ببيعها وترويجها بأسعار زهيدة ، لافتاً إلى أنه تم مداهمة الحي بالتنسيق مع الجهات الأمنية وتم إغلاق عدد من المحلات المخالفة .
وأوضح أن الفرق الرقابية صادرت واتلفت خلال الحملة ما يقارب من حمولة شاحنتين كبيرتين وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، واتخذت الإجراءات النظامية بحق المخالفين .

عدد التعليقات (0)

لا يوجد تعليقات

أضف تعليقك

جميع الحقوق محفوظة © 2017 صحيفة صراحة الالكترونية
برمجة و تصميم : YeMeNi AnA