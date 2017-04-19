بلدية الشوقية تصادر مواد غذائية غير صالحة بمكة المكرمة

صراحة – محمد المحسن : نفذت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة حملة رقابية على أحد الأحياء العشوائية الذي يشهد تجمعات للباعة الجائلين وعرضٌ للمواد الغذائية بطرق عشوائية في الطرقات والساحات العامة بهدف القضاء على هذه الظاهرة التي تهدد الصحة العامة .

وبيَّن رئيس البلدية المهندس ممدوح عراقي أن الحملة صادرت مواد غذائية كانت معروضة بطرق عشوائية، وتفتقد لضوابط الحفظ والتخزين والنقل ، كما أنها تعد مجهولة المصدر، حيث يقوم هؤلاء الباعة ببيعها وترويجها بأسعار زهيدة ، لافتاً إلى أنه تم مداهمة الحي بالتنسيق مع الجهات الأمنية وتم إغلاق عدد من المحلات المخالفة .

وأوضح أن الفرق الرقابية صادرت واتلفت خلال الحملة ما يقارب من حمولة شاحنتين كبيرتين وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، واتخذت الإجراءات النظامية بحق المخالفين .