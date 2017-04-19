227 بلاغاً تلقاها الهلال الأحمر بالباحة خلال العشرة أيام الماضية

صراحة – فيصل القحطاني : شهدت عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة خلال العشرة أيام الماضية, 227 بلاغاً ، تنوعت ما بين حوادث تصادم وانقلاب ودهس.

وأفاد المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد الزهراني, أن عدد الإصابات الناتجة عن تلك الحوادث والحالات المرضية بلغت 216 إصابة، وأربع حالات وفاة، مشيراً إلى أن العديد من الإصابات عولجت في موقع الحادث والبعض نقل بوسيلة أخرى، في حين نقلت فرق الهلال الأحمر 62 إصابة منها، وتم التعامل من قبل الفرق الإسعافية مع تلك الحالات بالموقع بما يقتضيه الموقف حسب كل حالة ومن ثم نقلها للمستشفى.

وطالب الزهراني الجميع بعدم الاستعجال في نقل المصابين من مواقع الحوادث لحين وصول الفرق الإسعافية التي هي على دراية تامة بطريقة النقل الصحيحة والسليمة.