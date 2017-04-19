مدير عام الجوازات يرأس الاجتماع التنسيقي للجنة مراجعة إجراءات الحجاج والمعتمرين في المنافذ

صراحة – محمد المحسن : عقد اليوم الأربعاء 1438/7/22هـ في مقر نادي ضباط قوى الأمن بالرياض الاجتماع التنسيقي للجنة معالجة معوقات الإجراءات أثناء قدوم ومغادرة الحجاج والمعتمرين عبر المنافذ الدولية برئاسة مدير عام الجوازات اللواء / سليمان بن عبدالعزيز اليحيى وعضوية مندوبين من الجهات ذات العلاقة في خدمات ضيوف الرحمن العاملة في المنافذ ، وشمل جدول أعمال هذه اللجنة مناقشة خمسة محاور رئيسة تتعلق بتيسير وتسهيل إجراءات القدوم والمغادرة في وقت قياسي والاستفادة الكاملة مما تحقق في الأعوام السابقة من ايجابيات والعمل على تعزيزها ومعالجة الملاحظات والمعوقات التي تطرق اليها المجتمعون والوصول إلى أفضل الخدمات التي تقدمها كافة الجهات الحكومية منذ التنسيق والترتيب لممثليات وسفارات المملكة وهي المحطة الأولى للخدمات الحكومية إلى أن يصل ضيف الرحمن للمملكة ثم تبدأ بعد ذلك القطاعات الحكومية والمؤسسات الأهلية العمل على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتسهيل اجراءات دخولهم ووصولهم للمشاعر المقدسة .