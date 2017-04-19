منظمة الأسلحة الكيميائية تؤكد استخدام غاز سام في هجوم إدلب

صراحة – وكالات : أكد وفد بريطاني أن المادة المستعملة بالهجوم الكيميائي المزعوم على خان شيخون هي السارين أو مادة مشابهة له، وفقا لنتائج التحاليل التي أجرتها منظمة حظر السلاح الكيميائي مؤخرا.

وقال الوفد البريطاني نقلا عن المدير العام للمنظمة أحمد أوزومجو: “نتائج التحليل تشير إلى استخدام السارين أو مادة كالسارين”.

وتدعم هذه النتيجة فحوصا سابقة أجرتها معامل تركية وبريطانية من خلال تحاليل للدم والبول أُجريت على المصابين في هجوم خان شيخون في محافظة إدلب، وأظهرت التحاليل أيضا العثور على مادة حمضية في عينات من الضحايا.

يذكر أن منّظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قامت بإرسال فريق من الخبراء إلى تركيا بهدف تقصي الحقائق في الهجوم الكيميائي المزعوم في سوريا الأسبوع الماضي، من خلال جمع عيّنات حيوية وإجراء مقابلات مع الناجين لجمع الأدلة.

وكانت منطقة خان شيخون في محافظة إدلب، تعرضت في الرابع من أبريل الحالي، لهجوم كيميائي أدى إلى مقتل عشرات المدنيين بسبب الاختناق، اتهم فيها الغرب الحكومة السورية بتنفيذ الهجوم.

وفي أول رد فعل من الإدارة الأمريكية الجديدة على الهجوم الكيميائي وقبل صدور النتائج والتحقيق، أغارت سفن أمريكية بـ 59 صاروخا من طراز توما هوك في السابع من أبريل الحالي، على مطار الشعيرات العسكري وسط سوريا بذريعة أنه المطار الذي انطلقت منه الطائرة التي نفذت الغارة على خان شيخون.