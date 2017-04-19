باكستان تعزي المملكة في شهداء القوات المسلحة

صراحة – واس : أعربت باكستان عن تعازيها وصادق مواساتها للمملكة العربية السعودية في استشهاد عدد من الضباط وضباط الصف من القوات المسلحة وهم يؤدون واجبهم الوطني، إثر سقوط الطائرة العمودية التابعة للقوات المسلحة السعودية، أثناء تأدية مهامها العملياتية في محافظة مأرب ضمن قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن.

وقال بيان صادر عن الخارجية الباكستانية اليوم : إن باكستان شعرت بالحزن العميق إزاء استشهاد عدد من أفراد القوات المسلحة السعودية، وإنها حكومة وشعبًا تتقدم بالتعازي للمملكة العربية السعودية ولأسر الضحايا في هذا المصاب الأليم.