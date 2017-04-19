التسجيل | نسيت كلمة المرور
تسجيل الدخول
الرئيسية >> المحليات >> باكستان تعزي المملكة في شهداء القوات المسلحة
19 أبريل, 2017   3312

باكستان تعزي المملكة في شهداء القوات المسلحة

السعودية-باكستان

صراحة – واس : أعربت باكستان عن تعازيها وصادق مواساتها للمملكة العربية السعودية في استشهاد عدد من الضباط وضباط الصف من القوات المسلحة وهم يؤدون واجبهم الوطني، إثر سقوط الطائرة العمودية التابعة للقوات المسلحة السعودية، أثناء تأدية مهامها العملياتية في محافظة مأرب ضمن قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن.
وقال بيان صادر عن الخارجية الباكستانية اليوم : إن باكستان شعرت بالحزن العميق إزاء استشهاد عدد من أفراد القوات المسلحة السعودية، وإنها حكومة وشعبًا تتقدم بالتعازي للمملكة العربية السعودية ولأسر الضحايا في هذا المصاب الأليم.

عدد التعليقات (0)

لا يوجد تعليقات

أضف تعليقك

جميع الحقوق محفوظة © 2017 صحيفة صراحة الالكترونية
برمجة و تصميم : YeMeNi AnA