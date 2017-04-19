منظمة معاهدة الأمن الجماعي تقيم دفاعا جويا وصاروخيا بوسط آسيا

صراحة – وكالات : أعلن رئيس الأركان العامة الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف أن منطقة آسيا الوسطى ستدخل في المنظومة الموحدة للدفاع الجوي والصاروخي التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وقال غيراسموف في حديث له مع الصحفيين اليوم بعد اجتماع للجنة العسكرية في المنظمة المذكورة في مينسك إنه تم خلال اللقاء بحث ومناقشة مسائل محددة وسيستمر العمل لاحقا في هذا المجال. وأضاف الجنرال القول:” توجد لدينا في الوقت الراهن اتفاقيات ثنائية وتمت إقامة منظومة دفاع جوي مشتركة مع بيلاروس وأرمينيا. والعمل جار على قدم وساق لإقامة منظومة موحدة في منطقة آسيا الوسطى”.

وأشار إلى أن رؤساء هيئات الأركان العامة في جيوش الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي ناقشوا خلال الجلسة مشكلة تطور الوضع السياسي – العسكري في مناطق سريان الأمن المشترك الجماعي الخاضعة للدول الأعضاء في المنطقة وحددوا طرق حل المشكلات الموجودة وناقشوا الفعاليات المقبلة في مجال التدريب القتالي في العام الجاري.