إطلاق مسابقة الأمن الفكري لمنسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام

صراحة – محمد المحسن : التقى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بمكتبه الميداني بالمسجد النبوي اليوم, مديري إدارتي الأمن الفكري ووحدتي الحوار بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

وقال الشيخ السديس خلال اللقاء : إن المسجد الحرام والمسجد النبوي يقومان بأداء دورهما في تعزيز قضايا الأمن الفكري تأصيلاً شرعياً, وتحقيقاً تاريخيا, وتحليلاً علمياً واستثماراً إعلامياً, لغرس العقيدة الصحيحة وتصحيح المفاهيم الخاطئة وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال, وإبراز محاسن الدين القويم سعياً في حماية الفرد والمجتمع والأمة من الشبهات الخاطفة والفتن القاصفة التي تدك أفكار حدثاء الأسنان وتطيش بعقول سفهاء الأحلام عبر القنوات الفضائية والشبكات المعلوماتية.

وأعلن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن إطلاق مسابقة الأمن الفكري لمنسوبي الرئاسة ووكالتها على أن تُحدد تفاصيلها لاحقا.