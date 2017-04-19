انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

صراحة – وكالات : انخفضت أسعار الذهب واحدا بالمئة يوم الأربعاء مع ارتفاع الدولار والأسهم لكن التوترات بشأن كوريا الشمالية والانتخابات المقبلة في فرنسا والمملكة المتحدة دعمت طلب المستثمرين على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية إلى 1275.73 دولار للأوقية (الأونصة) وبحلول الساعة 1924 بتوقيت جرينتش تراجع المعدن 0.8 بالمئة إلى 1279.54 دولار للأوقية.

وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.8 بالمئة ليبلغ عند التسوية 1283.40 دولار للأوقية.

وقال المحللون إن قوة الدولار فرضت ضغوطا أيضا على أسعار الذهب. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة الأصول المقومة به مثل الذهب على حائزي العملات الأخرى.

وكان مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي قال إن واشنطن ستعمل مع حلفائها والصين لممارسة ضغوط اقتصادية ودبلوماسية على كوريا الشمالية.

وينتاب المستثمرين القلق قبل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا والمقرر إجراؤها يوم الأحد ومن دعوة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي المفاجئة لإجراء انتخابات عامة مبكرة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى هبطت الفضة 0.6 بالمئة إلى 18.14 دولار للأوقية.

ونزل البلاتين 1.1 بالمئة إلى 962.99 دولار للأوقية في حين زاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 776 دولارا للأوقية.