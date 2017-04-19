هبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين

صراحة – وكالات : هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين يوم الأربعاء بعدما أظهرت بيانات أمريكية انخفاضا أقل من المتوقع لإجمالي مخزونات الخام وارتفاعا مفاجئا في مخزون البنزين وهو ما أثار مخاوف من تخمة المعروض الكبيرة.

ونزل سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة 1.97 دولار أو 3.8 بالمئة ليبلغ عند التسوية 50.44 دولار للبرميل مسجلا أكبر خسائره اليومية منذ الثامن من مارس آذار.

وهبط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 1.96 دولار أو 3.6 بالمئة ليبلغ عند التسوية 52.93 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام بالولايات المتحدة انخفضت بمقدار مليون برميل في الأسبوع الماضي وهو تراجع أقل من المتوقع. وسجلت مخزونات البنزين ارتفاعا قدره 1.5 مليون برميل رغم تنامي أنشطة التكرير.

وتسببت الزيادة غير المتوقعة في مخزونات البنزين إلى جانب نمو الإنتاج الأمريكي والواردات من دول أوبك في فرض ضغوط على الأسعار.

واستمرت تخمة المعروض العالمي رغم أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين خارجها يعكفون على خفض الإنتاج بموجب الاتفاق على تخفيض الإمدادات بنحو 1.8 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من 2017.

وتثير المخزونات والإنتاج الأمريكي شكوكا بشأن ما إذا كانت تخفيضات أوبك كافية. وارتفع الإنتاج الأمريكي إلى 9.252 مليون برميل يوميا في أحدث بيانات أسبوعية مسجلا أعلى مستوياته منذ أغسطس آب 2015.