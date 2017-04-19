انطلاق أكبر جائزة في الأدب الشعبي على مستوى العالم العربي غدًا بالرياض

صراحة – واس : يسدل الستار مساء غدٍ الخميس على جائزة الملك عبدالعزيز للأدب الشعبي “أكبر جائزة في الأدب الشعبي على مستوى العالم العربي”، وستتم المنافسة على جوائزها المليونية لترتيب الفائزين بها في فروعها الثلاثة وذلك على مسرح مركز المؤتمرات في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض .

وأوضح المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الدكتور طلال بن خالد الطريفي أن جائزة الملك عبدالعزيز للأدب الشعبي تعد من أهم الجوائز الحديثة لخدمة الموروث الشعبي الشفهي التي يقدمها مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته التطويرية الجديدة لتعزيز قيمة الأدب الشعبي في ترجمة الشعور الإنساني ودعم الهوية الوطنية والتأريخ لمراحل مهمة في التاريخ الوطني ، كما تعد الجائزة المنتظرة تكريماً لأحد مصادر التاريخ الوطني وتاريخ الجزيرة العربية ، ودفعاً لاستمراره في هذا الدور التاريخي .

وبين الدكتور الطريفي أن الحلقة النهائية للجائزة لاختيار تسعة فائزين بالترتيب في ” المحاورة ، والنظم ، والشيلات ” في الموضوعات التي حددتها إدارة المهرجان , ستنقل تلفزيونياً مساء الخميس.

وحول فرع المحاورة في هذه المرحلة الأخيرة قال الطريفي : ” كان قد تم تحديد الفائزين بعد تصفيات بدأت منذ شهر جمادى الآخرة ، انتهت النتائج إلى اختيار ستة شعراء في فن المحاورة سيتم خلال الحلقة الأخيرة اختيار ثلاثة شعراء من قبل لجنة التحكيم الخاصة بهذا الفرع،والشعراء المتنافسون على ترتيب المراكز هم: ” ملفي بن مزيد بن لفاء المورقي، وإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الشيخي،وحمود بن عايض بن صاهد البقمي،وفالح بن نقاء بن عباس الغنامي،وفهد بن نعيم بن مرزوق العتيبي، وعيضة بن مبارك بن عيضة الشلوي” و سيتم التنافس في هذا الفن عن طريق القرعة لاختيار ثنائيات المحاورة الثلاثة ومن ثم اختبارهم على ثلاثة طواريق محددة من قبل لجنة المحاورة لفوز وترتيب ثلاثة شعراء من الستة.

وأضاف : ” أما الفائزون الثلاثة بدون ترتيب في فرع النظم ” الشعر ” هم : سعود بن نضاد المطيري،وسلطان بن مطلق الشتيلي، وراشد بن خميس بن جمعان العتيبي ، والفائزون الثلاثة بدون ترتيب في فرع الشيلات هم : عبدالله بن فالح العازمي ، ومقرن بن عبدالله بن مفلح القحطاني، وصالح بن مانع بن حمد آل سالم .

يذكر أنه سيتم في هذه الحلقة الخاصة ترتيب الفائزين ” الأول ، والثاني ، والثالث ” في كل فرع وتسليم الفائزين التسعة جوائزهم، حيث سيربح الفائز بالمركز الأول خمسة ملايين ريال، وسيحصل صاحب المركز الثاني على مليوني ريال، بينما سيحصل صاحب المركز الثالث على مليون ريال .

وكانت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل قد قررت أن الحضور مجاني ومتاح للرجال والنساء عبر حجز تذكرة الدخول إلى الحلقة عبر الموقع adab/ www.alaibilfestival .

الجدير بالذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل اختتم أنشطته وفعالياته يوم الخميس الماضي برعاية ملكية لأول مرة في تاريخه، وتم تمديد جائزة الملك عبدالعزيز للأدب الشعبي أسبوعاً واحداً نظراً لرغبة المشاركين من الشعراء في التصفية النهائية.