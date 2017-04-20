تتويج 59 فائزة بجائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم

صراحة – واس : اختتمت اليوم فعاليات جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الـ 19 ، التي نظمتها الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، وذلك بقاعة برج رافال كمبينسكي بالرياض.

وأوضحت رئيسة الفريق النسوي للجائزة الدكتورة فاطمة النفيسة في كلمة بهذه المناسبة خلال الحفل المعد للفائزات أن الدورة تنافس فيها 59 حافظة لكتاب الله تعالى يمثلن مختلف مناطق المملكة في خمسة فروع للقرآن الكريم شحذن خلالها المتسابقات الهمم لحفظ كتاب الله عزَّ وجل، والعملِ على خدمتِه.

وأشارت إلى أنه منذُ انطلاق الجائزة تخللها العديد من البرامج والمسابقات والدورات التدريبية العلمية التي ساعدت المشاركات في الحفظ وفهم المعاني، سائلة الله تعالى أن يجزي القيادة خير الجزاء على اهتمامها بحفظ كتاب الله وتدبره.

كما قدمت شكرها لمعالي وزيرِ الشؤونِ الذي لقيت منه فعاليات الجائزة من اهتمام بالغ ولأسر الفائزات الذين رعوا أبنائهم وحثوهم على حفظ وترتيل القرآن وتعاليمِ كتابِهِ.

عقب ذلك استمعت الحاضرات لنماذج من تلاوة الفائزات، ثم فقرة بوح متسابقة.

إثر ذلك ألقيت كلمة المتسابقات حمدن الله فيها الذي أكرمهن بحفظ كتابه الكريم وإتقان تلاوته والسعي في معرفة أسراره ومعانيه الحكيمة.

وفي ختام الحفل كرمن الفائزات ولجنة التحكيم ورئيسات الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في كل مناطق المملكة المشاركة.