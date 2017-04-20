التسجيل | نسيت كلمة المرور
تسجيل الدخول
الرئيسية >> الدولية >> الجيش التركي يعلن قتل 11 عنصرًا من “بي كا كا” جنوب شرق البلاد
20 أبريل, 2017   2392

الجيش التركي يعلن قتل 11 عنصرًا من “بي كا كا” جنوب شرق البلاد

تنزيل (5)

صراحة – واس : قال الجيش التركي إن 11 عنصرًا من منظمة “بي كا كا” المحظورة تم تحييدهم بغارة جوية في ريف ولاية شرناق جنوب شرق البلاد.
وأفاد بيان صادر عن الجيش التركي اليوم، بأن مقاتلات تركية نفذت غارة جوية على منطقة “بستالار درتلار” بالولاية، عقب ورود معلومات استخبارية آنية.
وأضاف البيان أن الغارات استهدفت مغارة في المنطقة، حيث تم تحييد 11 عنصرًا من منظمة “بي كا كا” المحظورة، وتدمير موقعي سلاح، مشيرًا إلى أن المقاتلات التركية عادت إلى قواعدها بعد إتمام مهامها بنجاح، وأن العمليات العسكرية مستمرة في المنطقة.

عدد التعليقات (0)

لا يوجد تعليقات

أضف تعليقك

جميع الحقوق محفوظة © 2017 صحيفة صراحة الالكترونية
برمجة و تصميم : YeMeNi AnA