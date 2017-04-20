دوري جميل: افتتاح الجولة ( 24 ) بأربع مباريات

صراحة-الرياض:ضمن مباريات دوري جميل للمحترفين في جولته الرابعة والعشرون تقام اليوم أربع مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

التعاون – الخليج

الملعب: استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ( بريدة )

اليوم: الخميس 20 أبريل 2017 م

الوقت: 7,10 مساءً

حكم الساحة: خالد الطريس

المساعد الأول: عبدالله الشلوي

المساعد الثاني: فهد العمري

الحكم الرابع: محمد النحيت

بطاقة المباراة

الوحدة – الفتح

الملعب: استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية ( مكة )

اليوم: الخميس 20 أبريل 2017 م

الوقت: 8,45 مساءً

حكم الساحة: تركي الخضير

المساعد الأول: خلف المهنا

المساعد الثاني: عبدالعزيز الأسمري

الحكم الرابع: عبدالرحمن علي الكعبي

بطاقة المباراة

الأهلي – الفيصلي

الملعب: مدينة الملك عبدالله الرياضية ( جدة )

اليوم: الخميس 20 أبريل 2017 م

الوقت: 8,45 مساءً

حكم الساحة: عبدالرحمن السلطان

المساعد الأول: بدر الشمراني

المساعد الثاني: محمد الشهري

الحكم الرابع: عبدالرحمن المالكي

بطاقة المباراة

الشباب – الهلال

الملعب: استاد الملك فهد الدولي ( الرياض )

اليوم: الخميس 20 أبريل 2017 م

الوقت: 8,45 مساءً

حكم الساحة: مارك كلاتنبيرغ ( إنجليزي )

المساعد الأول: محمد العبكري

المساعد الثاني: هشام الرفاعي

الحكم الرابع: فهد المرداسي