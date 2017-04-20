دوري جميل: افتتاح الجولة ( 24 ) بأربع مباريات

صراحة-الرياض:ضمن مباريات دوري جميل للمحترفين في جولته الرابعة والعشرون تقام اليوم أربع مباريات ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
التعاون – الخليج
الملعب: استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ( بريدة )
اليوم: الخميس 20 أبريل 2017 م
الوقت: 7,10 مساءً
حكم الساحة: خالد الطريس
المساعد الأول: عبدالله الشلوي
المساعد الثاني: فهد العمري
الحكم الرابع: محمد النحيت
بطاقة المباراة
الوحدة – الفتح
الملعب: استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية ( مكة )
اليوم: الخميس 20 أبريل 2017 م
الوقت: 8,45 مساءً
حكم الساحة: تركي الخضير
المساعد الأول: خلف المهنا
المساعد الثاني: عبدالعزيز الأسمري
الحكم الرابع: عبدالرحمن علي الكعبي
بطاقة المباراة
الأهلي – الفيصلي
الملعب: مدينة الملك عبدالله الرياضية ( جدة )
اليوم: الخميس 20 أبريل 2017 م
الوقت: 8,45 مساءً
حكم الساحة: عبدالرحمن السلطان
المساعد الأول: بدر الشمراني
المساعد الثاني: محمد الشهري
الحكم الرابع: عبدالرحمن المالكي
بطاقة المباراة
الشباب – الهلال
الملعب: استاد الملك فهد الدولي ( الرياض )
اليوم: الخميس 20 أبريل 2017 م
الوقت: 8,45 مساءً
حكم الساحة: مارك كلاتنبيرغ ( إنجليزي )
المساعد الأول: محمد العبكري
المساعد الثاني: هشام الرفاعي
الحكم الرابع: فهد المرداسي