كأس فيصل: سبع مباريات ضمن الجولة الخامسة والعشرون

صراحة-الرياض:ضمن مباريات دوري كأس الأمير فيصل بن فهد في جولته الخامسة والعشرون تقام اليوم سبع مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

القادسية – الفتح

الملعب: ملعب نادي القادسية ( الخبر )

اليوم: الخميس 20 أبريل 2017 م

الوقت: 3,35 عصراً

بطاقة المباراة

النصر – هجر

الملعب: ملعب نادي النصر ( الرياض )

اليوم: الخميس 20 أبريل 2017 م

الوقت: 3,50 عصراً

بطاقة المباراة

الشباب – الوحدة

الملعب: ملعب نادي الشباب ( الرياض )

اليوم: الخميس 20 أبريل 2017 م

الوقت: 3,50 عصراً

بطاقة المباراة

الفيصلي – الجيل

الملعب: مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية ( المجمعة )

اليوم: الخميس 20 أبريل 2017 م

الوقت: 3,55 عصراً

بطاقة المباراة

التعاون – أحد

الملعب: ملعب نادي الأمل ( البكيرية )

اليوم: الخميس 20 أبريل 2017 م

الوقت: 4,00 عصراً

بطاقة المباراة

الأهلي – الهلال

الملعب: ملعب نادي الأهلي ( جدة )

اليوم: الخميس 20 أبريل 2017 م

الوقت: 4,15 عصراً

بطاقة المباراة

الاتحاد – الخليج

الملعب: ملعب نادي الاتحاد ( جدة )

اليوم: الخميس 20 أبريل 2017 م

الوقت: 4,15 عصراً