كأس فيصل: سبع مباريات ضمن الجولة الخامسة والعشرون

صراحة-الرياض:ضمن مباريات دوري كأس الأمير فيصل بن فهد في جولته الخامسة والعشرون تقام اليوم سبع مباريات ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
القادسية – الفتح
الملعب: ملعب نادي القادسية ( الخبر )
اليوم: الخميس 20 أبريل 2017 م
الوقت: 3,35 عصراً
بطاقة المباراة
النصر – هجر
الملعب: ملعب نادي النصر ( الرياض )
اليوم: الخميس 20 أبريل 2017 م
الوقت: 3,50 عصراً
بطاقة المباراة
الشباب – الوحدة
الملعب: ملعب نادي الشباب ( الرياض )
اليوم: الخميس 20 أبريل 2017 م
الوقت: 3,50 عصراً
بطاقة المباراة
الفيصلي – الجيل
الملعب: مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية ( المجمعة )
اليوم: الخميس 20 أبريل 2017 م
الوقت: 3,55 عصراً
بطاقة المباراة
التعاون – أحد
الملعب: ملعب نادي الأمل ( البكيرية )
اليوم: الخميس 20 أبريل 2017 م
الوقت: 4,00 عصراً
بطاقة المباراة
الأهلي – الهلال
الملعب: ملعب نادي الأهلي ( جدة )
اليوم: الخميس 20 أبريل 2017 م
الوقت: 4,15 عصراً
بطاقة المباراة
الاتحاد – الخليج
الملعب: ملعب نادي الاتحاد ( جدة )
اليوم: الخميس 20 أبريل 2017 م
الوقت: 4,15 عصراً