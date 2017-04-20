الحملة الوطنية السعودية مستمرة بتوزيع الخبز على السوريين النازحين في الداخل السوري

صراحة-الرياض:تواصل الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا تنفيذ برنامج “شقيقي قوتك هنيئاً ” والذي يعتبر واحد من البرامج الإغاثية الأساسية الهادف إلى تغطيه الاحتياج الفعلي واليومي للشقيق السوري من مادة الخبز والتي تعتبر من الأغذية الأساسية في منطقة بلاد الشام ، حيث يتم تشغيل عدد 4 مخبز متنقله على الشريط الحدودي السوري التركي لتغطيه الأشقاء النازحين السوريين هناك بمادة الخبز .

وأوضح مدير مكتب الحملة الوطنية السعودية في تركيا خالد السلامة أن الحملة ومنذ صدور التعميد من قبل إدارة الحملة بإنشاء المخابز المتنقلة تقوم بتأمين الآف العائلات النازحه على الشريط الحدود السوري التركي بمادة الخبز مستهدفة إنتاج 172 ألف رغيف خبز يومياً ليتم توزيعها على النازحين في مخميات سجو الجديد ، عائدون ، صامدون ، قادمون ، بالإضافة إلى مدينتي كلس والرياحنية على الشريط الحدودي التركي السوري من خلال أربعة مخابز متنقلة .

من جهته أكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان أن الحملة السعودية ستبقى بإذن الله ملتزمة في الحد من معاناة الأشقاء السوريين من خلال استمرار برامجها في مختلف المحاور الطبية والتعليمية والغذائية والايوائية والاجتماعية والموسمية ، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الحكيمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و سمو ولي عهده الأمين و سمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – .