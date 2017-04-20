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20 أبريل, 2017   3036

أكثر من 800 حالة جديدة يستقبلها مركز أمراض وعلاج السكري بنجران من بداية العام الحالي

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صراحة-نجران:استقبل مركز أمراض وعلاج السكر بمستشفى الملك خالد بصحة نجران خلال النصف الأول من العام الحالي 1438هـ ، 13 ألف مراجع، في عيادات ” السكري ،الغدد الصم ،التغذية ،عيون السكري ،الذكورة والعقم ، القدم السكري”.
وتوفر 12 عيادة بالمركز خدماتها لمرضى العيون والقلب والكلى والأوعية الدموية، إضافة قسم متخصص للتثقيف الصحي يتم من خلاله توعية المرضى بكيفية استخدام الأنسولين وأنواع الأنسولين والتعامل مع أجهزة القياس وشرح مضاعفات المرض كالانخفاض المفاجئ للسكر.
وسجل المركز من بداية العام 835 حالة جديدة وتم تقديم خطة علاجية لهم بإشراف من قبل الكوادر الطبية بالمركز.
ويوفر المركز عدداً من الخدمات الإضافية للمرضى البالغ عددهم 84483 مريضا منها أجهزة قياس مستوى السكر بالدم وبرامج غذائية وتوزيع مطبوعات توعوية وإرشادية عن المرض.

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