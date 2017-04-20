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20 أبريل, 2017   1955

فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم 150 طناً من التمور هدية المملكة للأشقاء في الأردن

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صراحة-الرياض:سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم هدية حكومة المملكة العربية السعودية للأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية متضمنة 150 طنًا من التمور، بحضور معالي أمين عام الديوان الملكي الأردني رئيس لجنة المبادرات الملكية يوسف العيسوي.
وقدم العيسوي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وحكومة المملكة على الدعم غير المستغرب الذي تقدمه لأشقائها.
حضر حفل التسليم نائب سمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية محمد العتيق وممثلي وزارة المالية.

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