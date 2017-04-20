أكثر من 650 مراجعا ومراجعة استفادوا من قسم الأطراف الصناعية بعرعر العام الماضي

صراحة-عرعر:استقبل قسم الأطراف الصناعية بمستشفى النقاهة والرعاية الممتدة بمدينة عرعر أكثر من 650 مراجعا خلال العام الماضي، حيث راجع قسم الرجال حوالي 415 مراجعا، فيما بلغ مراجعي قسم النساء 260 مريضة.

وأوضحت وزارة الصحة أنه بلغ عدد عمليات تقويم العظام في الجزء السفلي من الرجال 192 ومن النساء 118 ، وتقويم العظام في الجزء العلوي رجال 88 وقسم النساء 56 ، وتقويم عظمة العمود الفقري قسم الرجال 17وقسم النساء 11 ، وتم تركيب أطراف صناعية سفلية للرجال 16 وقسم النساء 9، كذلك تم تركيب أطرف صناعية علوية للرجال 7 والنساء 3 .

يذكر أن مستشفى النقاهة والرعاية الممتدة يضم قسمين لمعالجة المرضى الذين هم بحاجة إلى أطراف صناعية هما الأطراف العلوية والأطراف السفلية.