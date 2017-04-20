الذهب يستقر بدعم الطلب على الملاذات الآمنة

صراحة-وكالات:تماسكت أسعار الذهب يوم الخميس بعد انخفاضها نحو واحد بالمئة في اليوم السابق حيث عززت التوترات المتعلقة بكوريا الشمالية والانتخابات الرئاسية المرتقبة في فرنسا الطلب على الأصول الآمنة.

وبحلول الساعة 0756 بتوقيت جرينتش لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية ليستقر عند 1278.74 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفض المعدن الأصفر 0.8 بالمئة يوم الأربعاء في أكبر خسارة يومية له خلال أكثر من شهر.

وقال محللون وتجار إن الذهب سيتلقى دعما من تصاعد التوترات الجيوسياسية بشأن كوريا الشمالية وحالة القلق التي تسبق الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة الفرنسية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى صعدت الفضة 0.4 بالمئة إلى 18.15 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 964.74 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاديوم بنحو واحد بالمئة إلى 782.97 دولار للأوقية.