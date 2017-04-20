STC تنظم سباق مارثوني بمشاركة 240 موظف

صراحة-الرياض:نظمت شركة الاتصالات السعودية STC بمركزها الرئيس بالرياض، بمجمع الملك عبد العزيز للاتصالات صباح اليوم الخميس 20 ابريل 2017 فعالية سباق المارثون لمنسوبيها بمشاركة (240) موظفا.

وكرم الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية الدكتور خالد بن حسين البياري، الفائزين بجوائز قيمة وميداليات، حيث تسلم الفائز بالمركز الاول كأس السباق، وميدالية ذهبية والفائز بالمركز الثاني ميدالية فضية والمركز الثالث ميدالية برنزية.

وفي ختام المارثون قال أمجد شاكر مدير عام الشؤن الاعلامية في STC ان هذه الفعالية تعتبر خطوة جديدة نحو تشجيع نمط حياة أكثر صحة بين منسوبي الشركة، فضلا عن الحرص على نشر ثقافة الاهتمام بالصحة العامة من خلال ممارسة الجري والمشي في برنامج حياتنا اليومي، كما يجسد هذا السباق تعزيزاً لروح التنافس بين الزملاء في ما يعود بالنفع للجميع .