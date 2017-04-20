القبض على المتهمين بسرقة محال بيع المواد الغذائية بمكة

صراحة-الرياض:صرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي أنه بتاريخ 1438/7/19 تلقى مركز المنتزهات بشرطة محافظة جدة بلاغ يتضمن تعرض احد محال بيع المواد الغذائية للسرقة من داخله حيث تم سرقة مبلغ مالي وبطائق شحن، على ضوء ذلك تم تشكيل فريق بحث وتحري لضبط الجناة لا سيما بعد انتشار مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يؤكد ان من قام بتلك السرقة مجموعة أشخاص حيث تمكنت بعون من الله وتوفيقه شعبة التحريات والبحث الجنائي من تحديد هويات الجناه وضبط اثنين منهم وتحديد هوية المتهم الاخر وجاري ضبطه ،تم ايقافهما لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي لمعرفة مدي تورطهما في قضايا اخري مشابهه لاسلوبهما الاجرامي من عدمة تمهيداً لإحالتهما لهئية التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.