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20 أبريل, 2017   2438

مكتبة المسجد النبوي تنشئ جناحاً للأمن الفكري

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صراحة-المدينة المنورة:أنشأت مكتبة المسجد النبوي جناحاً للأمن الفكري انطلاقاً من رسالة الحرمين الشريفين في نشر الوسطية والاعتدال وإيضاح محاسن الدين الحنيف .
وأوضح مدير مكتبة المسجد النبوي بدر بن رزيق العوفي, أن الجناح يهتم بتعزيز جانب الأمن الفكري ، ويضم عددا من المؤلفات والبحوث في جانب الأمن الفكري التي من شأنها إبراز سماحة هذا الدين ووسطيته ودور حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في الاهتمام والحفاظ على الأمن الفكري ، مشيراً إلى أن الجناح يقدم أيضا خدماته للباحثين وطلاب العلم تحقيقا لتطلعات ولاة الأمر في الرقي بالخدمات في المسجد النبوي .

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