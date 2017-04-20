مكتبة المسجد النبوي تنشئ جناحاً للأمن الفكري

صراحة-المدينة المنورة:أنشأت مكتبة المسجد النبوي جناحاً للأمن الفكري انطلاقاً من رسالة الحرمين الشريفين في نشر الوسطية والاعتدال وإيضاح محاسن الدين الحنيف .

وأوضح مدير مكتبة المسجد النبوي بدر بن رزيق العوفي, أن الجناح يهتم بتعزيز جانب الأمن الفكري ، ويضم عددا من المؤلفات والبحوث في جانب الأمن الفكري التي من شأنها إبراز سماحة هذا الدين ووسطيته ودور حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في الاهتمام والحفاظ على الأمن الفكري ، مشيراً إلى أن الجناح يقدم أيضا خدماته للباحثين وطلاب العلم تحقيقا لتطلعات ولاة الأمر في الرقي بالخدمات في المسجد النبوي .