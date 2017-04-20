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20 أبريل, 2017   3726

وكيل وزارة الداخلية يستقبل السفير الهندي لدى المملكة

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صراحة-الرياض:استقبل معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم، في مكتبه بالوزارة اليوم، السفير جمهورية الهند لدى المملكة أحمد جاويد والوفد المرافق له.
وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، وبالأخص واقع الجالية الهندية في المملكة.
وأبدى السفير استعداده للتفاعل مع حملة ” وطن بلا مخالف “، والاستفادة من المهلة والتعاون في تسهيل وسرعة إنهاء إجراءات المخالفين لمغادرة البلاد من تلقاء أنفسهم وإعفائهم من بصمة مرحل والرسوم والغرامات المترتبة على مخالفتهم للأنظمة.
حضر الاستقبال عدد من المسؤولين بالوزارة.

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