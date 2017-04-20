أمير تبوك يلتقي رئيس وأعضاء مجلس إدارة اسمنت تبوك

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صراحة-تبوك:التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك الرئيس الفخري لمجلس إدارة شركة أسمنت تبوك, بمكتب سموه بالإمارة اليوم, رئيس مجلس إدارة الشركة سعيد بن سعيد عبيد وأعضاء المجلس، الذين قدّموا لسموه نتائج أعمال الجمعية العمومية للشركة والتقرير المالي لعام 2016م والحساب الختامي .

وأثنى سموّه خلال اللقاء على مجهودات الشركة خلال الأعوام الماضية، متمنياً لمنسوبيها التوفيق والنجاح .

وأكد سموه أهمية استمرار الشركة في سعودة وظائفها مما يتيح فرص عمل جديدة للمواطنين في جميع إدارات الشركة، واستقطاب الشباب السعودي المؤهلين في جميع التخصصات .

ونوّه سموه بما يحظى به القطاع الخاص بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين, وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – .

وأعرب رئيس مجلس إدارة أسمنت تبوك وأعضاء المجلس من جهتهم عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه المتواصل للشركة، وتوجيهاته التي أسهمت في تقدم وازدهار الشركة .