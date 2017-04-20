أمين منطقة تبوك يفتتح مكتب الخدمات البلدية بمركز الخرباء بمحافظة الوجه

صراحة – خالد الحسين : افتتح أمين منطقة تبوك نايف بن سعيدان أمس , مكتب خدمات مركز خرباء , خلال الجولة التفقدية التي قام بها لبلدية مركز المنجور برفقة وكيل الأمين للبلديات ناجي زارع أبودريهم وعدد من المختصين في الأمانة.

واستهل أمين المنطقة جولته التفقدية لمركز المنجور بزيارة للبلدية حيث التقى برئيسها المهندس فارس البلوي الذي قدم شرحاً موجزاً عن أعمال البلدية ومشاريعها.

ثم توجه أمين المنطقة إلى مركز خرباء وافتتح مكتب الخدمات البلدية الذي تم إنشاؤه مؤخراً لخدمة المركز وعدد من القرى التابعة له, والتقى عدداً من المواطنين واستمع لمطالبهم ووجه رئيس بلدية المنجور بسرعة إنهائها وإيجاد الحلول المناسبة لها.

بعد ذلك توجه أمين منطقة تبوك لبلدية محافظة الوجه والتقى برئيس وأعضاء المجلس البلدي وتم مناقشة عدد من المواضيع يأتي في مقدمتها تنمية الاستثمارات البلدية وانجاز المشاريع القائمة, واطلع على عدد من المبادرات المتعلقة بالمحافظة على النظافة وحماية البيئة التي تمت بتعاون وتنسيق بين البلدية والمجلس البلدي ومدارس المركز

بمختلف مراحلها, والتقى عدداً من المواطنين واستمع لمطالبهم ووجه رئيس البلدية بسرعة حلها وإنهائها.

وقد وجه أمين المنطقة المختصين من الأمانة المرافقين له في الجولة بزيارة إدارات البلدية لمتابعة سير أعمالها وتقديم تقارير تم مناقشتها فيما بعد في اجتماع أمين المنطقة برئيس ومديري إدارات البلدية.

بعد ذلك قام أمين المنطقة ومرافقيه ورئيس بلدية الوجه المهندس سلامة البلوي بجولة ميدانية للاطلاع على المشاريع البلدية ومستوى نظافة المحافظة كما تمت زيارة مبنى البلدية الجديد والذي من المتوقع افتتاحه والانتقال إليه قريباً.

الجدير بالذكر بأن هذه الجولات التفقدية للبلديات مستمرة وستشمل جميع بلديات المنطقة وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك , وحرص معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ على ضرورة الاطلاع على سير الأعمال البلدية والوقوف ميدانياً عليها ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين في شتى مجالات العمل البلدي.