تعليم الشرقية يؤهل 40 متدربا على إدارة وتنظيم البرامج الرياضية

صراحة – نواف العايد : اختتمت إدارة النشاط الطلابي بادارة التعليم بالمنطقة الشرقية, اليوم ورشة تدريبية في “إدارة وتنظيم البرامج الرياضية “، قدمها مشرف التربية البدنية والنشاط الرياضي نادر بن عبدالله السويكت، بحضور مدير إدارة النشاط الطلابي بالادارة سامي بن عبدالعزيز باطيور، ومشرف النشاط الطلابي محمد ظافر الشهري, بمشاركة 40 متدربا، وذلك في الصالة الرياضية بمقر بيت الطالب بالدمام.

واستهدفت الورشة التي استمرت 5 أيام, رواد النشاط المتقدمة لمدارس تعليم المنطقة الشرقية، حيث استعرض السويكت خلالها العناصر الأساسية في إدارة البرامج الرياضية منها التخطيط والاشراف والمتابعة والتقييم, وتطرق للعوامل التي يجب مراعاتها في تنفيذ أي برنامج رياضي والمقارنة بين البرامج الترويحية وبرامج المنافسات، إضافة إلى أنواع وطرق الدوري المعمول بها في اقامة المنافسات الرياضية المختلفة.