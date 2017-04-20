أمير عسير يفتتح معرض القوات المسلحة ضمن فعاليات ” أبها عاصمة للسياحة العربية “

صراحة – نواف العايد : أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، فخره واعتزازه بما وصلت إليه القوات المسلحة السعودية من تطور في جميع المجالات، معرباً عن سعادته بوجوده وسط كوكبة من أفراد وضباط الجيش السعودي بمختلف قطاعاته الجوية والبرية والبحرية والدفاع الجوي، ومشيداً بمعرض القوات المسلحة السعودية المقام حالياً بأبها بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع .

جاء ذلك خلال رعاية سموه اليوم, لافتتاح المعرض الذي يقام في قرية المفتاحة بأبها على مساحة تفوق مساحته 7 آلاف متر ، ضمن فعاليات ” أبها عاصمة للساحة العربية 2017 ” .

وفور وصول سمو الأمير فيصل بن خالد، لمقر المعرض يرافقه عددٌ من وزراء السياحة العرب ضيوف “أبها عاصمة السياحة العربية “، كان في استقباله قائد المنطقة الجنوبية اللواء الركن عبدالله بن صالح القفاري, وقائد مجموعة الدفاع الجوي الرابعة اللواء الركن ظافر بن عبدالله الشهري, وقائد قاعدة الملك خالد الجوية اللواء الطيار الركن سليمان بن علي الفايز, ومساعد قائد المنطقة الجنوبية للشؤون الإدارية المشرف على المعرض اللواء الركن زايد بن يحيى البناوي .

وتجوّل على أجنحة المعرض مستمعاً إلى شرح عن أبرز ما يحتويه جناح القوات الجوية ، من نماذج ومجسمات لأحدث الطائرات التي تملكها القوات الجوية السعودية ، إضافة إلى الإمكانات التقنية العالية للصواريخ والقنابل التي تحمل على الطائرات .

كما شاهد سموه عرضاً حياً لإحدى عمليات القوات الجوية في “عاصفة الحزم”, تلا ذلك جولة في جناح قوات الدفاع الجوي، حيث أطلع سموه والحضور على أبرز أنظمة الدفاع الجوي التي حققت نجاحات باهرة في الدفاع عن أمن الوطن، وشاهد الجميع إحدى عمليات إسقاط وتدمير صاروخ باليستي معاد من الصواريخ التي أطلقتها الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح على المملكة .

إثر ذلك انتقل سمو أمير عسير إلى جناح القوات البرية ، حيث استمع إلى شرح عن بعض مهمات طائرات القوات البرية مثل “الأباتشي” ، والطائرة بدون طيار لمعرفة أماكن تواجد العدو ومستودعات أسلحته، إضافة إلى أبرز المعدات العسكرية الحديثة التي تمتلكها قواتنا المسلحة ، مثل الدبابات والعربات المتطورة، والمدفعية، والأدوار المهمة لسلاح الإشارة في إدارة المعارك، كما اطلع على بعض نماذج عربات ومعدات سلاح المهندسين وطرق من الأسلحة الكيماوية .

واستمع سموه إلى شرح عن مهام القوات البحرية السعودية من خلال جناحها المشارك في المعرض, الذي اشتمل على مجسمات السفن الفرقاطة والقناصة، مع تواجد للقوات الخاصة والغواصة .

بعد ذلك تجول سمو الأمير فيصل بن خالد والضيوف في المتحف العسكري المصاحب للمعرض, الذي يسرد مراحل تطوّر الجيوش في العالم منذ أقدم العصور وحتى وقتنا الحاضر, ثم أطلع على أبرز محتويات المستشفى الميداني المتنقل، واستمع إلى شرح مفصل من بعض الكوادر الطبية عن أبرز مهماته خلال الحروب .

وفي نهاية الجولة التقطت الصور التذكارية لسموه مع منسوبي القوات المسلحة المشاركين في المعرض بجوار لوحة الكترونية تعرض صور الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً لوطنهم، كما سلّم سمو أمير المنطقة رسالة موجهة من زوار وأبناء منطقة عسير لجنوده المرابطين ضمن مبادرة ” #رسالتنا_لجنودنا ” التي حوت 18.400 رسالة