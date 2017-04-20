إطلاق مسابقة مبادرة “حاضنة الأفكار ” بتعليم الليث

صراحة – فيصل القحطاني : أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الليث إطلاق مسابقة مبادرة “حاضنة الأفكار ” وهي عبارة عن موقع وتطبيق إلكتروني تفاعلي يتيح الفرصة لكافة منسوبي إدارة التعليم من المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وكافة أفراد المجتمع للمشاركة بطرح أفكارهم الإبداعية و التطويرية ومشروعاتهم وابتكاراتهم المتميزة في مختلف مجالات الابتكار والبحث العلمي والعلوم والتربية والتعليم والطب والهندسة والأسرة والمجتمع والبيئة والصناعة والتجارة والثقافة والأدب ، من خلال الرابط : https://www.laithedu.gov.sa/gd/login.php , كما أعلنت الإدارة عن تخصيص مبلغ وقدره 15 ألف ريال لأفضل الأفكار والأعمال المقدمة .

وقال مدير تعليم الليث مرعي بن محمد البركاتي : إنّ إطلاق مسابقة مباردة حاضنة الأفكار يأتي في إطار تنفيذ الإدارة لمشروع إمارة منطقة مكة المكرمة الثقافي كيف نكون قدوة ، والذي وضع من أبرز أولوياته استثمار المقومات الثقافية و الطاقات الإبداعية لأبناء منطقة مكة المكرمة ومحافظاتها ، وإيجاد بيئة تنافسية محفزة ورفع كفاءة منظومة العمل في الجهات المشاركة

وبين أن المبادرة تهدف إلى عمل بنك للأفكار و التجارب و التطبيقات التي تسهم في تحقيق رؤية ملتقى مكة الثقافي كيف نكون قدوة ، و تعزيز قنوات التواصل مع كافة أفراد المجتمع و تشجيع روح المبادرة لديهم ، و تمكينهم من المشاركة بأفكارهم وتجاربهم و مشروعاتهم وفق أفضل الممارسات العلمية ، وتحفيزهم نحو التفكير ، ونشر ثقافة الإبداع في الميدان والمجتمع والعمل على تطوير الأفكار الناجحة مع بيوت الخبرة و الجهات الحكومية المتخصصة ، والاستفادة من آرائهم و مقترحاتهم و أفكارهم بشكل يسهم في تعزيز نهج إدارة التعليم كمؤسسة تعليمية حاضنة للأفكار الإبداعية الخلاّقة، وكمثال يحتذى في تطوير المجتمع وتقديم الحلول الناجحة للارتقاء به نحو الأفضل تنمويا و حضاريا وفكريا. .

بدوره أوضح المشرف على مشروع مكة الثقافي بتعليم الليث الأستاذ فايز بن محمد المهداوي بأن نظام حاضنة الأفكار الإبداعية يوفر إطار عمل موحد ومنهجية موثقة وقياسية للتعامل مع الأفكار والمقترحات بكفاءة، ودراستها ومناقشتها وتقييمها بشكل دقيق، ومتابعة تنفيذ المجدي منها وفق آليات محوكمة تضمن التحقق من التطبيق الأمثل لها ومكافأة مقدّميها، وذلك بإشراف كوادر متخصصة ومدربة، مؤكداً حرص إدارة التعليم الدائم على تبني أفضل وأحدث الأفكار الإبداعية والقابلة للتطبيق. .

وأوضح أن إدارة التعليم ستكرم أفضل الأفكار والمبادرات المتميزة بجوائز قيمة ، وستعمل على احتضانها ودعمها من خلال إقامة معرض للأعمال المتميزة ، وعرضها على بيوت الخبرة والجهات الحكومية المتخصصة في منح براءات الاختراع.

وبين أن صاحب المركز الأول سيحصل على مبلغ وقدره ٥٠٠٠ ريال ، والمركز الثاني : ٣٠٠٠ ريال ، والمركز الثالث : ٢٥٠٠ ريال ، والمركز الرابع : ٢٠٠٠ ريال ، والمركز الخامس : ١٥٠٠ ريال ، والمركز السادس ١٠٠٠ ريال .