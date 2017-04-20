القوات البرية تختتم فعاليات تمرين (ذئب الصحراء 2017) في العاصمة التركية أنقرة

صراحة – محمد المحسن : اختتمت اليوم فعاليات تمرين مركز القيادة المشترك (ذئب الصحراء2017) بالعاصمة التركية (أنقرة)، الذي نفذته عناصر من القوات البرية الملكية السعودية وعناصر من القوات البرية التابعة للجيش التركي، بحضور معالي قائد قاعدة التدريب والعقائد العسكرية للقوات البرية التركية الفريق الركن طاهر بكير اوغلو وممثل قيادة القوات البرية الملكية السعودية اللواء الركن علي بن عبدالرحمن القحطاني والملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين في أنقرة وبوخارست العميد الطيار البحري الركن خالد بن حسين العساف وعدد من الضباط.

وتخلل حفل ختام التمرين تقديم إيجاز مفصل عن العمليات التي شهدها التمرين منذ انطلاقته، والاطلاع على سير الفرضيات في الخلايا التابعة لمركز القيادة المشترك، بعد ذلك تجول الضيوف في مرافق المركز.

يذكر أن تمرين (ذئب الصحراء 2017) استمر لمدة أسبوعين، وجاء في إطار التعاون العسكري الذي يجمع البلدين الشقيقين.