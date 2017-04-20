جامعة حائل تطلق الأحد المقبل أسبوع المهنة وريادة الأعمال في نسخته الرابعة

صراحة – نواف العايد : تنطلق في جامعة حائل يوم الأحد المقبل فعاليات /أسبوع المهنة وريادة الأعمال / في نسخته الرابعة بمشاركة 81 شركة تقدم فرصاً للتوظيف بالدوام الكلي والجزئي والتدريب ، وذلك في مركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية.

وأوضح وكيل جامعة حائل للتطوير الأكاديمي وخدمة المجتمع الدكتور عبدالعزيز العمرو أن المعرض سيفتح أبوابه يومي الأحد والاثنين للطلاب والطالبات وللخريجين والخريجات ، والباحثين عن فرص للعمل، فيما ستكون بقية أيام الأسبوع مخصصة للدورات التدريبية وورش العمل ، مشيراً إلى أن الشركات المشاركة هي شركات رائدة في قطاعات متنوعة كقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ، والقطاع الغذائي ، والقطاع الصحي ، وقطاع السياحة والفندقة ، وقطاع المصرفية والتأمين ، وقطاع التصنيع والانتاج ، والقطاع الاستشاري الهندسي والمقاولات، وقطاع التجزئة ، وقطاع مقدمي خدمات التوظيف الإلكتروني.

وأضاف الدكتور العمرو أنه سيتاح للطلبة الارتباط بالشركات العارضة إلكترونياً ، كما سيتواجد خلال الفعاليات المصاحبة مختصون في بناء السيرة الذاتية ، بالإضافة إلى وجود عدة شركات ناشئة لتحفيز الزوار للعمل في ريادة الأعمال ، مشيراً إلى أنه يمكن للعائلات الحضور خلال يومي الأحد والاثنين إلى مركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية للاستفادة من عروض الشركات المشاركة ، كما ستقام ورش عمل ومحاضرات عن التوظيف المهني وريادة الأعمال على مسرح مركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية ، وستنقل مرئياً على المسرح الرئيسي في مجمع كلية أجا بالمبنى رقم 1.