تعليم عنيزة يطلق مشروع “تبصرة “

صراحة – فيصل القحطاني : أطلقت إدارة التعليم بمحافظة عنيزة ، ممثلة بقسم التوعية الإسلامية ، وبالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمحافظة ، المرحلة الأولى من المشروع الدعوي الخاص بالعمالة المنزلية ” تبصرة ” ، وذلك ضمن برامج الشراكة المجتمعية لتعليم عنيزة .

وأوضح رئيس قسم التوعية الإسلامية بتعليم عنيزة عبدالله الغشام أن البرنامج يهدف إلى دعوة العمالة المنزلية من خلال المكتب التعاوني عبر المدارس ، وذلك بإرسال رابط إلكتروني على جوال ولي أمر الطالب، يتضمن بيانات عن نوعية المواد الدعوية المطلوبة ، ومن ثم يتم التواصل مع ولي الأمر لإيصال المواد إليه.

وبين رئيس قسم توعية الجاليات بمكتب الدعوة والإرشاد بعنيزة أحمد بن علي الخليفي أنه فور انطلاق المشروع تلقى المكتب 38 طلبا ممن لديهم عمالة منزلية كان منهم 20 من غير المسلمين.