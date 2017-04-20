خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقيات عزاء من رئيس الإمارات ونائبه وولي عهد أبو ظبي

صراحة – محمد المحسن :تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم برقية عزاء من أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عبر فيها عن خالص عزاءه وصادق مواساته في استشهاد عدد من الضباط وضباط الصف من القوات المسلحة السعودية وهم يؤدون واجبهم الوطني جراء سقوط الطائرة العمودية التابعة للقوات المسلحة السعودية يوم الثلاثاء أثناء تأدية مهامها العملياتية في محافظة مأرب ضمن قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن.

وأعرب سموه عن أصدق مشاعر العزاء والمواساة بهذا المصاب.. سائلا المولى عز وجل أن يتقبلهم في الشهداء ويلهم ذويهم الصبر وحسن العزاء.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين- رعاه الله – اليوم برقيتي عزاء مماثلة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.