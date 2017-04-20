شرطة مكة : لا شبهة جنائية في وفاة عشرينية داخل منزلها



صراحة – خالد الحسين : صرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي بان مركز شرطة الشرائع بشرطة العاصمة المقدسة تلقى بتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٣٨ من مركز العمليات الموحد ( ٩١١ ) بلاغا عن وفاة فتاه بداخل منزلها ، فور تلقي البلاغ باشر رجال الضبط الجنائي والجهات الاخرى ذات العلاقة والطبيب الشرعي الموقع ومن خلال المعاينة والفحوصات الاوليه اتضح انها مواطنه في العقد الثاني من العمر ، وان الوفاه طبيعه تم نقل الجثمان بالمستشفى لاجراء الكشف اللازم ، وسيتم احالة كامل الأوراق لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.